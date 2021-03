Espanya vol implementar el passaport covid a la primavera

De moment Europa estudia generar codis QR amb la informació sanitària de cara a l'estiu

Actualitzada 10/03/2021 a les 18:05

Espanya ha estat un dels països europeus que ha apostat des d'un primer moment pel passaport sanitari. Per aquest motiu, el Govern ha anunciat que el vol fer efectiu aquesta primavera.Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme ha indicat en una entrevista a la cadena Antena 3 que quan s'obri la Fira Internacional de Turisme de Madrid el 19 de maig, ja tindrem el passaport covid.L'únic matís que ha afegit la ministra és que aquesta data estarà influenciada pel procés de vacunació, és a dir, com més població s'hagi vacunat, més possibilitats hi haurà que el passaport covid s'implanti a la primavera.De moment Europa estudia aquesta possibilitat per fomentar el turisme de cara a l'estiu, una de les opcions més viables és generar codis QR amb la informació sanitària.