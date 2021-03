Espanya confia a poder usar el passaport de la vacuna al maig

El Govern vol accelerar la recuperació de viatges de l'I

El Govern pretén accelerar el procés administratiu per poder avançar la reobertura dels viatges del Imserso a l'estiu, una vegada que els majors de 65 anys estaran ja vacunats per llavors, ha dit la ministra d'Indústria, Comerç Turisme, Reyes Maroto.A més, Maroto ha avançat que espera que cap a mitjans de maig, coincidint amb la celebració de la fira internacional del turisme, Fitur, es pugui aplicar el certificat digital de vacunació, que permetrà anar reobrint la mobilitat.Al programa Espejo Público, d'Antena 3, la ministra s'ha mostrat convençuda que tant Fitur com el Mobile Congress es podran celebrar, encara que «no seran tan massius» com en edicions anteriors, sinó que seran en versió mixta digital-presencial.«Estem treballant per poder tenir el programa (del Imserso) llest i seria important poder-lo avançar-lo, però els terminis de l'Administració són els que són», ha dit Maroto.Al seu judici «a la primavera» estarà vacunat entre el 30% i el 40% de la població, la qual cosa, unit als quals ja estan immunitzats per haver passat la covid, permetrà començar a activar la mobilitat.