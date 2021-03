Embolic a Madrid: admeses les mocions de censura de Más Madrid i PSOE i paralització de la convocatòria electoral

Ayuso cessa tots els consellers de Cs i governarà en solitari

Actualitzada 10/03/2021 a les 16:32

La Mesa de l'Assemblea de Madrid ha admès a tràmit les mocions de censura de PSOE i Más Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisió de l'òrgan paralitzaria la dissolució del parlament autonòmic que ha signat la presidenta de Madrid aquest dimecres al migdia i la convocatòria electoral per al 4 de maig, ja que abans caldria debatre les mocions de censura. Segons fonts parlamentàries, l'admissió a tràmit s'ha acceptat amb els vots a favor de Cs i PSOE, que sumen majoria ja que tenen dos membres cadascun dels set totals a la Mesa. El decret de dissolució del parlament madrileny ha estat signat per Ayuso, però encara no s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid.