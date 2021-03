El SEPE segueix inoperatiu per culpa d'un atac informàtic que bloqueja la web i la seu electrònica

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:08

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) viu el segon dia de paràlisi per culpa d'un atac informàtic generalitzat que ha bloquejat la pàgina web i a la seu electrònica, segons el Ministeri de Treball i Economia Social que «lamenta les molèsties causades» als usuaris. L'atac causat pel virus de segrest informàtic Ryuk ha obligat a suspendre pràcticament totes les gestions que es fan a les oficines perquè els treballadors han hagut d'apagar els equips informàtics per evitar que es propagui. Un equip de tècnics i experts ja fa més de 24 hores que treballa per poder tornar a l'activitat normal. El Ministeri de Treball sosté que «no hi ha notícia que cap organisme més estigui afectat» per la incidència.