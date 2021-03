El 80% de les persones dels països pobres no rebran la vacuna contra la covid-19 aquest any

Davant d'aquest escenari Oxfam Intermon ha demanat a l'administració espanyola que ajudi a fer arribar la vacuna a la població d'arreu del món «sense càrrec i de la manera més ràpida possible». A parer de l'entitat per aconseguir-ho només hi ha «un camí», que passa per alliberar patents i suspendre-les a l'OMC, de tal manera que es podrien fabricar «sense limitació» i sense cobrar-ne més que «el cost de fabricació», segons Jaime Atienza, responsable de la resposta a la crisi covid-19 d'Oxfam Intermón.Si bé els països pobres estan rebent dosis a través del Mecanisme d'Accés Mundial a les Vacunes contra la covid-19 de l'OMS, també anomenat COVAX, es calcula que les quantitats disponibles arribaran només per vacunar el tres per cent de les persones en aquests països a mitjans d'any, afirma l'oenagé. Segons les previsions de la mateixa font, el 80% de la població d'aquests països no estarà vacunat quan acabi el 2021.En aquest sentit, Atienza ha lamentat que les autoritats dels països rics «permeten que un petit grup de companyies farmacèutiques decideixi qui viu i qui mor» i, de retruc, «prolonguen l'emergència sanitària mundial i posen en perill innombrables vides».En la reunió sobre propietat intel·lectual de l'OMC que se celebra avui i demà a Ginebra, més de 100 països en desenvolupament, encapçalats per Sud-àfrica i l'Índia, tornaran a presentar una proposta per a una exempció dels aspectes de la propietat intel·lectual de les vacunes relacionats amb el comerç. Amb això, afirma Intermon Oxfam, es podrien «eliminar les barreres legals» i més països i fabricants podrien «produir les vacunes, protegir la població i sumar-se a la recuperació econòmica que s'acosta als països rics».De la seva banda, Muhammad Yunus, Nobel de la Pau i un dels líders de l'Aliança People's Vaccine, ha considerat «totalment injust» que els països rics, «que tenen ja prou vacunes per protegir la seva ciutadania, segueixin bloquejant l'exempció dels drets de propietat, que podria ajudar els països més pobres a aconseguir les vacunes que necessiten».Des de People's Vaccine recorden que per controlar el virus cal produir prou dosis de vacunes a diferents llocs i a un preu prou assequible com per poder-les distribuir arreu del planeta, de forma massiva i de manera gratuïta. Fins ara, però, «el món està fracassant».A més de vacuna universal i gratuïta, Oxfam Intermón demana a governs i institucions la condonació del deute extern dels països més pobres, mesures fiscals progressives i un increment de la cooperació internacional per obtenir recursos que permetin una major protecció social de les persones més afectades per la pandèmia i les seves conseqüències socioeconòmiques.