El govern estatal pacta amb sindicats i patronals que els 'riders' no són autònoms

Les plataformes de 'riders', descontentes

Un altre extrem del pacte estableix que la representació legal dels treballadors haurà de ser informada de les regles en què es basen els algoritmes i els sistemes d'intel·ligència artificial que poden afectar les condicions laborals per les quals es regeixen les plataformes, inclosos l'accés i manteniment de l'ocupació i l'elaboració de perfils.L'associació Apra, contrària a la regularització, considera «inadmissible» i «una vergonya» el fet que la llei s'hagi acordat sense la seva participació. En aquest sentit recorda que ha demanat reunions fins a onze vegades i n'han sortit tres al carrer per expressar la seva disconformitat.L'entitat acusa el Ministeri de Treball de tractar-los com a «nens que no saben el que volen» i alerta que la llei «deixarà molts repartidors sense feina», com per exemple els que són veritables autònoms i tenen altres clients, els que combinen el repartiment amb altres projectes o amb la família, els que han utilitzat aquesta via per entrar al mercat laboral o els que acaben d'arribar al país «i tenen moltes portes tancades».De la seva banda, la plataforma Riders por Derechos, favorable a que els 'riders' siguin treballadors assalariats, tampoc ha celebrat una llei d'un govern que «ha cedit en absolutament tot el que li ha demanat la patronal».A través de Twitter, l'entitat afirma que el que ha fet el govern és «una vergonya» i subratlla que s'han suprimit «totes les qüestions proposades pels treballadors» perquè la llei anés «més enllà dels 'riders'».