Actualitzada 10/03/2021 a les 17:45

El barceloní Luis Tato opta al premi a la fotografia de l'any del prestigiós concurs internacional World Press Photo 2021 amb una imatge sobre una gran plaga de llagostes al desert de Kenia, país on resideix. Ell és un dels tres fotoperiodistes espanyols que han estat nominats en aquesta edició dels premis, juntament amb el basc Aitor Garmendia (en la categoria de medi ambient) i l'extremeny Jaime Culebras (en la categoria de naturalesa), com ho ha estat també la documentalista valenciana Claudia Reig Valera, que opta al projecte interactiu de l'any. L'exposició amb les fotografies guanyadores de l'edició arribarà al CCCB de Barcelona el 10 de novembre, organitzada un any més per la Fundació Photographic Social Vision.