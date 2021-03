Comunitats Autònomes tancades i reunions de màxim 4 persones per Setmana Santa

«L'objectiu és seguir salvant vides», ha afirmat Darias per justificar les restriccions pactades per a la Setmana Santa, en un pacte que ha comptat amb el vot en contra de la Comunitat de Madrid, amb l'abstenció de Catalunya «perquè en el moment de la votació el seu representant no hi era» -ha assegurat Darias- i amb el vot a favor de la resta d'autonomies.La ministra ha subratllat en diverses ocasions de la roda de premsa que els acords es transcriuran en una ordre ministerial que, per tant, serà «d'obligat compliment». Ho ha reiterat a preguntes dels periodistes, quan se li ha comunicat que el conseller de Salut de la Comunitat de Madrid ja ha anunciat que aquesta autonomia no respectarà el confinament perimetral.Darias també ha explicat que el confinament autonòmic no afecta les Canàries i les Balears que, amb tot, tindran l'entrada de persones limitada al que estableix el decret d'estat d'alarma.Pel que fa al toc de queda, s'estableix que «com a màxim» es podrà circular pels carrers fins a les onze de la nit, fet que no eximeix que les Comunitats puguin delimitar períodes més restrictius. En aquest sentit, Catalunya ja ha anunciat que mantindrà el toc de queda actual a les deu de la nit.Les reunions quedaran restringides en aquests dos períodes a grups de quatre persones en espais públics tancats i de sis en espais públics oberts, excepte els grups de convivents. Als espais privats, per exemple a les llars, la restricció estipula que només hi podrà haver els convivents. Darias ha subratllat en aquest punt que es tracta d'un «acord de mínims», és a dir, que si alguna Comunitat Autònoma, per raó de la situació epidemiològica, entengués que les ha de restringir, ho podrà fer.L'acord inclou una recomanació per començar a aplicar aquestes mesures quinze dies abans de la Setmana Santa, tal com ja preveia l'esborrany filtrat ahir a la premsa.