Com seran els Instagram Live Rooms?

Es tracta de directes de quatre persones

Actualitzada 09/03/2021 a les 18:16

Instagram està implantant una nova funció que pretén convertir-se en una de les més utilitzades d'aquí en endavant. Es tracta de l'Instagram Live Rooms, que permetrà posar en marxa un directe amb fins a quatre persones. En alguns països ja s'ha posat en marxa, però no en tots.



Com es posa en marxa?

Posar en marxa aquestes reunions serà idèntic a les de dues persones, la que fins ara permetia Instagram.Una vegada dins d'Instagram, s'ha d'accedir a la pantalla que permet fer publicacions. A baix del tot, hi ha una funció que permet escollir «Directe». Quan estigui escollida, s'ha de prémer «Inici», per tal d'iniciar l'emissió.Abans de començar l'emissió, es pot afegir un títol, que es pot introduir mitjançant l'icona de «Texto» a dalt a l'esquerra. Quan s'hagi començat l'emissió, s'ha de prémer el botó de «Persones» per poder accedir al menú on es pot convidar a la resta de participants. Una vegada aquí, s'han de seleccionar les altres tres persones, o bé seleccionant les que t'estan veient o buscant-ne d'altres.