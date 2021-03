Com configurar els missatges que s'autodestrueixen a WhatsApp

WhatsApp disposa d'una funció que permet enviar missatges que desapareixen al cap de set dies, sense tenir en compte si el receptor els ha llegit o no. Per a configurar els enviaments temporals hem d'assegurar-nos de tenir instal·lada l'última actualització de l'aplicació.Els canvis són d'obligatòria acceptació si vols continuar usant el servei.Una vegada fet aquest pas, s'ha de seleccionar una conversa concreta, tocarem el nom del contacte i premerem en missatges temporals, li donarem a continuar i premerem l'opció «Activats». Per a eliminar aquesta funció haurem de seguir en WhatsApp els passos anteriorment esmentats, però en aquest cas, triarem l'opció «Desactivats».En un xat individual, qualsevol usuari pot activar o desactivar els missatges temporals, mentre que, en una conversa grupal només poden ser habilitats per les persones que administrin el grup.Tot i que els missatges s'eliminen passats els set dies, els arxius multimèdia no desapareixen de la conversa si ja s'han emmagatzemat en la memòria del dispositiu, tenint en compte que la descàrrega automàtica està habilitada. No obstant això, WhatsApp està treballant en una funció perquè les fotos, els vídeos i la resta de continguts també es puguin autodestruir.Encara que els missatges de text s'esborrin, els usuaris sempre poden guardar-los a través de captures de pantalles o amb l'opció de reexpedició. Si es fa una còpia de seguretat abans que els missatges desapareguin, aquests s'emmagatzemen i s'inclouran en la còpia. A més, si es cita un missatge per a respondre'l, el text romandrà en el xat de l'app després dels set dies.Si posem el cas d'una persona que no obre WhatsApp durant una setmana, el missatge sí que desapareixerà del xat, però es continuarà mostrant en les notificacions de la vista prèvia del missatge fins que s'obri l'aplicació. En qualsevol cas, des del servei de missatgeria instantània recomanen utilitzar la funció dels missatges temporals amb els contactes de confiança.Aquesta opció fa que les converses siguin més privades i ocupin menys espai en la gestió d'emmagatzematge. És important recordar que aquesta configuració no s'aplica als missatges enviats o rebuts anteriorment en la conversa, per la qual cosa s'haurà de procedir a una autodestrucció manual en els missatges que es desitgin eliminar de la xarxa social.