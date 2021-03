Científics belgues aconsegueixen un antiviral contra la covid procedent de la llama

Els seus anticossos redueixen el risc de patir una malaltia greu per covid

Actualitzada 10/03/2021 a les 19:51

Un equip format per investigadors de l'Institut Flamenc de Recerca Biotecnològica (VIB) de la Universitat de Gant i de l'Institut Rega de la Universitat KU de Lovaina han obtingut resultats encoratjadors sobre un possible antiviral derivat de la llama que actua contra la covid-19.«Aquest nou anticòs és més petit que els anticossos convencionals, ja que procedeix de la llama, la qual cosa li confereix avantatges en termes d'estabilitat i fabricació», va explicar un dels investigadors principals del Centre de Biotecnologia Mèdica del VIB, el doctor Xavier Saelens.La investigació, en la qual també va col·laborar la Universitat de Friburg, va concloure que els anticossos VHH72-Fc (XVR011), extrets d'una llama de quatre anys anomenada Winter, redueixen significativament el risc de patir una malaltia greu per covid-19.L'empresa derivada del VIB, ExerVir Bio, va anunciar que l'anticòs analitzat te una activitat de neutralització viral molt potent tant contra el cep original del SARS-CoV2 com contra els seves variants.«Tot està llest per a començar els assajos clínics en pacients», va apuntar Saelens, encara que l'aprovació està pendent de la decisió dels comitès ètics dels hospitals.L'antiviral està destinat a persones que ja estan infectades pel covid i que desenvolupen símptomes. El tractament, va explicar Saelens, «es basa en l'administració d'un anticòs que pot impedir que el virus infecti».A diferència dels vacunis, que s'administrin a personis sanis perquè quedin protegides de la covid-19, l'anticòs ofereix una protecció immediata donis que és injectat en el pacient infectat.