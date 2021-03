Ayuso convoca eleccions anticipades a Madrid per al 4 de maig

Actualitzada 10/03/2021 a les 13:11

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidit avançar les eleccions autonòmiques -previsiblement per al 4 de maig-, segons ha informat el seu vicepresident, Ignacio Aguado, de Cs. Ayuso s'avança d'aquesta manera a una eventual moció de censura del PSOE i de Cs, en la línia del que ha passat aquest dimecres a Múrcia. Segons fonts de l'equip d'Ayuso, la presidenta ha dissolt l'Assemblea de Madrid i convoca eleccions «per frenar la moció de censura» perquè si es presentés la moció «no es podria convocar eleccions». Ayuso té previst comparèixer als mitjans «en les pròximes hores».Aguado ha comparegut davant els mitjans de comunicació a Sol per criticar durament la decisió «irresponsable» que deixa a l'estacada, ha afirmat «milions de madrilenys per un caprici personal i electoral».Segons el vicepresident del govern de Madrid és «una pèssima notícia» perquè «els madrilenys no tenen perquè pagar la corrupció del PP de Múrcia».Segons ha explicat, Ayuso ha anunciat la convocatòria a la reunió del govern d'aquest dimecres, i Cs no comparteix la decisió.