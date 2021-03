Avança la píldora anti-covid

Evitaria la transmissió i la propagació del virus

Actualitzada 09/03/2021 a les 17:22



Quan van ser tractats amb el molnupiravir, les restes del virus van desaparèixer en el 100 dels pacients. Encara és aviat per comercialitzar aquest medicament, però els resultats conviden a seguir treballant en ell.

Estudis afirmen que hi ha un medicament d'ingesta oral que podria ser capaç de bloquear la transmissió del coronavirus i, a banda, evitar que es propagui entre les persones.Concretament, es tracta del molnupiravir, un antiviral que serviria per a aquesta missió, la qual significaria fer un pas de gegant en la lluita contra la pandèmia.La revista Nature Microbiology mostra un estudi en el qual es detalla com aquest medicament, unit a la vacunació podria significar pràcticament guanyar la guerra al virus, que tant de mal està fent a la humanitat.L'estudi analitza els resultats després d'haver realitzat proves a 182 persones, amb símptomes de coronavirus. De fet, el 42% d'aquestes persones tenia elevats nivells de virus en el seu organisme.