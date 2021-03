Un atac informàtic paralitza els serveis del SEPE en tota Espanya

A l'organisme, que gestiona els ERTO, l'ha atacat un virus que ha afectat els ordinadors dels llocs de treball com els dels que estan teletreballant

Actualitzada 09/03/2021 a les 12:40



Els empleats del SEPE de Barcelona han sigut enviats a casa al migdia i esperen notícies per tornar a les seus. A les oficines centrals de la capital catalana, s'ha dit als usuaris que la seva cita s'ajornaria fins aquest dijous davant la perspectiva que el problema pugui allargar-se més d'un dia.

A les 6.30 hores d'aquest matí els informàtics han alertat que havien detectat un problema. Al cap de tres hores, han reclamat a tota la plantilla que apagués els equips per evitar que es propagués.

Por causas ajenas al @empleo_SEPE , la web y la sede electrónica del #SEPE no se encuentran disponibles. Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas. pic.twitter.com/YPa9Dps2UX — SEPE (@empleo_SEPE) March 9, 2021

El sistema informàtic del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha sofert aquest dimarts un atac informàtic que ha paralitzat els serveis que presta a través d'internet i també a les oficines, segons han informat a Efe fonts del Ministeri de Treball.Així mateix, aquestes fonts asseguren que un equip de tècnics i experts treballen ja per a poder tornar a l'activitat normal el més aviat possible i que a través de la línia d'atenció del 060 s'habilitarà la possibilitat de rebre informació sobre aquest incident.Des del Ministeri de Treball i Economia Social han comunicat que «lamenten profundament les molèsties ocasionades als usuaris del SEPE arran d'aquest ciberatac».El sindicat CSIF ha explicat en un comunicat que es tracta d'un virus (Ransonware) que ha afectat tant els ordinadors dels llocs de treball com als portàtils de la plantilla que es troba teletreballant.Aquesta situació provocarà «un retard en la gestió de centenars de milers de cites en tota Espanya», ha assegurat CSIF, i se suma als problemes que ve arrossegant el SEPE, tant en matèria de recursos humans com de mitjans materials.CSIF porta mesos demanant un decidit suport en inversió tecnològica, ja que les aplicacions i sistemes informàtics tenen una antiguitat mitjana d'uns 30 anys.