Cal recordar que, actualment, només Madrid, Extremadura, les Canàries i les Balears no apliquen un confinament autonòmic, per la qual cosa, si la mesura proposada pel Ministeri de Sanitat al CI tira endavant, només afectarà les dues primeres.El govern madrileny s'oposa obertament a la restricció, i reclama mesures més quirúrgiques que entorpeixin el menys possible l'activitat econòmica.