S'amplien fins al 30 de març les restriccions a vols de Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica

A més es dóna continuïtat a la limitació d'aquests vols en les escales que han de ser inferiors a 24 hores

Actualitzada 09/03/2021 a les 15:33

El Consell de Ministres ha ampliat aquest dimarts les restriccions d'entrada a Espanya per via aèria i marítima de passatgers del Regne Unit i dels vols procedents del Brasil i Sud-àfrica fins al dia 30 de març.En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha informat que l'únic objectiu és ampliar dues setmanes més les limitacions que ja es tenien, per tal de contenir la progressió de la malaltia.A més, ha dit, es dóna continuïtat a la limitació d'aquests vols en les escales que han de ser inferiors a 24 hores.L'acord, ha comentat la ministra, està enquadrat en la línia de protecció de la salut i és similar al d'altres països europeus.