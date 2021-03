Només el 0,05% ha tingut reaccions adverses després de vacunar-se amb AstraZeneca

La febre suposa el 39% dels efectes, la cefalea el 29%, la miàlgia el 20% i el dolor en la zona de la punxada, el 13%

Actualitzada 09/03/2021 a les 16:42

El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H) ha rebut 69 notificacions d'episodis adversos després de la vacunació entre les gairebé 121.000 persones vacunades amb AstraZeneca, que han tingut reaccions, sobretot febre, presents en la seva fitxa tècnica, excepte l'astènia.Així consta en la tercera actualització d'aquest informe elaborat amb dades fins al passat 21 de febrer i que subratlla que un esdeveniment advers «és qualsevol problema de salut que ocorre després de la vacunació sense que necessàriament hagi d'estar ocasionat per la vacuna», ja que pot tractar-se de problemes mèdics que coincideixen en el temps o que estiguin relacionats amb el mateix acte de la vacunació.Per això, les dades que ofereix aquest sistema coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) recullen les notificacions d'esdeveniments adversos ocorreguts després de la vacunació «i no es poden considerar reaccions adverses degudes a la vacuna».Sota aquestes premisses, l'informe destaca que, fins aquest dia, s'havien administrat 3.058.776 dosis de vacunes enfront de la covid-19, que corresponen a 1.860.403 persones (el 72% dones), ja que un 64% van completar la pauta de dues dosis.La immensa majoria, el 92%, van ser de Comirnaty (Pfizer/*BioNtech), el 4% de Moderna i el 4% d'AstraZeneca; per edats, el 75% dels immunitzats han estat persones d'entre 18 i 64 anys i el 25%, majors de 65 anys.Només el 0,002% ha patit efectes després de rebre la vacuna, segons l'informe: des del 27 de desembre i fins al 21 de febrer s'han comptabilitzat un total de 6.266 notificacions d'esdeveniments adversos, la qual cosa correspondria a 205 per cada 100.000 dosis administrades. Figuren dos casos en lactants les mares dels quals s'havien vacunat amb Moderna i Pfizer.No obstant això, adverteix que aquestes notificacions no poden utilitzar-se com una eina per calcular la freqüència d'aparició de reaccions adverses en les persones vacunades ni serveix «per a realitzar comparacions sobre la seguretat de les diferents vacunes».De Cominarty s'han administrat un total de 2.808.344 dosis a 1.631.448 persones (1.176.896 van rebre la segona), en la seva majoria dones (72%) i, atenent la seva edat, el 72% correspon a persones d'entre 18 i 64 anys i el 28% a majors de 65 anys.S'han registrat 5.736 notificacions d'esdeveniments adversos, la qual cosa correspondria a 204 notificacions per cada 100.000 dosis administrades, el 0,2% del total.Aquestes 5.736 notificacions inclouen 15.387 termes descriptors d'aquests esdeveniments adversos: els trastorns generals com febre o dolor en la zona de vacunació continuen sent els més freqüents, seguits dels del sistema nerviós (cefalees i marejos sobretot) i del sistema múscul-esquelètic (principalment, miàlgia i artràlgia).D'aquesta manera, la febre suposa el 39% dels efectes, la cefalea el 29%, la miàlgia el 20% i el dolor en la zona de la punxada, el 13%. En tot cas, són «esdeveniments passatgers que poden aparèixer en els primers dies després de la vacunació».Els casos d'anafilaxi són els mateixos 8 que reflectia l'anterior actualització, amb una taxa que oscil·la entre 5-10 per milió de dosis administrades.Les dosis d'aquesta vacuna injectades fins al 21 de febrer ascendeixen a 129.602, que corresponen a 108.143 persones, ja que 21.459 van completar la pauta; la major part van ser dones (73%) i, per grups d'edat, el 97% tenien entre 18 i 64 anys i el 3% a majors de 65 anys.En aquest termini s'han produït 430 notificacions d'esdeveniments adversos després de l'administració, la qual cosa correspondria a 332 notificacions per cada 100.000 dosis administrades (0,33%), que inclouen 1.254 termes descriptors.Igual que la resta, també són els trastorns generals com febre o dolor en la zona de vacunació els més comunicats, seguits dels trastorns del sistema nerviós i del sistema musculo-esquelètic.El més comú és la febre (42%), juntament amb la cefalea (28%) i miàlgia (17%).L'anafilaxi és també una reacció adversa coneguda per a aquesta vacuna, però en aquests moments «no és possible calcular la seva taxa notificada a Espanya amb una certa fiabilitat, a causa del limitat nombre de dosis administrades fins al 21 de febrer de 2021».Fins aquest dia s'han inoculat 120.830 primeres dosis d'AstraZeneca, ja que la segona s'injecta entre 10 i 12 setmanes després de la primera; la majoria de persones vacunades amb aquest preparat han estat dones (67%) i totes amb edats compreses entre els 18 i 64 anys.En aquest cas s'han comptabilitzat 84 notificacions d'esdeveniments adversos, la qual cosa equival a 69 notificacions per cada 100.000 dosis administrades (0,05%), i inclouen 267 termes descriptors d'esdeveniments adversos.Els efectes més comuns són la febre (82%); cefalea (51%); miàlgia (31%) i dolor en la zona de vacunació (21%).«Tots ells, excepte astènia (símptoma inespecífic que acompanya a altres esdeveniments), constitueixen reaccions adverses conegudes per a aquesta vacuna i, per tant, apareixen ja recollides en la seva fitxa tècnica i prospecte. Són reaccions passatgeres que poden ocórrer en els primers dies després de la vacunació», ressalta el document.