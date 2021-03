La Xina llança un certificat digital de vacunació per a viatjar a l'estranger

L'objectiu és «facilitar un trànsit segur i ordenat de la gent»

La Xina ha llançat avui una aplicació mòbil perquè els seus ciutadans puguin mostrar a l'estranger certificats de vacunació i els resultats de les proves de covid que s'hagin realitzat.Es tracta d'una aplicació que pot obrir-se a través del programa de missatgeria WeChat on els ciutadans xinesos poden accedir als resultats de les seves proves d'àcid nucleic i d'anticossos, així com a certificats de vacunació.Els usuaris han d'indicar quin país tenen pensat visitar o de quin tornen, encara que el programa, anomenat «Codi de salut contra l'epidèmia, versió internacional», de moment encara no permet veure els resultats de la vacunació i està restringit als ciutadans xinesos.Diumenge passat, el ministre d'Afers exteriors xinès, Wang Yi, va anunciar que el país asiàtic emetrà certificats de salut per als viatgers internacionals amb l'objectiu de «facilitar un trànsit segur i ordenat de la gent».No obstant això, de moment no s'ha confirmat quins altres països o territoris acceptaran aquest nou certificat digital o si hi ha cap negociació sobre aquest tema amb altres governs.En aquest sentit, l'epidemiòleg cap del Centre per al Control i Prevenció de Malalties de la Xina, Wu Zunyou, va plantejar recentment la possibilitat que, davant l'absència de contagis al seu país i la possibilitat que els EUA aconsegueixi una taxa de vacunació del 90% cap a agost, es puguin «retirar les barreres polítiques» i recuperar la llibertat de viatjar entre tots dos països.El país asiàtic manté pràcticament tancades les seves fronteres des del 28 de març de l'any passat, fins i tot per a bona part dels estrangers que posseeixen un permís de residència, a causa de la pandèmia de coronavirus que llavors planava ja sobre el món.A més, totes les persones procedents de l'estranger que arriben al país asiàtic han de sotmetre's a estrictes controls de prevenció contra el virus.Aquests inclouen un test de coronavirus al país d'origen abans de prendre un avió, un tan sols arribar al destí i un altre després d'una quarantena de 14 dies en un hotel, a la que cal sumar altres períodes d'aïllament addicionals en funció de cada província.Totes les persones que ingressen al país asiàtic han d'acatar aquestes mesures de prevenció contra la covid abans d'incorporar-se a la seva vida normal.