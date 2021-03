L'actor Jordi Sánchez, de 'La que se avecina', surt de l'UCI i es troba fora de perill

En breu podrà rebre l'alta mèdica i podrà tornar a casa per acabar de recuperar-se

Actualitzada 09/03/2021 a les 11:24

Després de mes d'un mes lluitant contra el coronavirus, l'actor Jordi Sánchez, conegut per interpretar a Antonio Recio en la sèrie La que se avecina, ha sortit de l'UCI i es troba fora de perill, així ho ha anunciat la seva agència de representació.En un missatge a les xarxes socials, expliquen que estan a l'espera que en breu rebi l'alta mèdica i pugui tornar a casa per acabar de recuperar-se. També han volgut agrair en nom de l'actor i de la seva família l'atenció mèdica rebuda i les mostres d'afecte rebudes per part dels companys de professió, productors, directors amics i seguidors.En su nombre y en el de su familia queremos agradecer todos los cuidados que está recibiendo por parte de los profesionales sanitarios y las muestras de cariño recibidas por parte de sus compañeros, productores, directores, amigos y seguidores, así como también el respeto que han mostrado los medios de comunicación durante todo este tiempo.