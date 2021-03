Et prometen unes sabatilles Adidas gratis, però t'acaben robant les dades personals

Els usuaris reben un missatge en motiu del Dia de la Dona on informen del fals regal

Actualitzada 09/03/2021 a les 11:22

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha alertat d'una campanya fraudulenta que suplanta a Adidas i utilitza com a reclam el regal d'unes sabatilles amb motiu del Dia de la Dona per a robar les dades dels usuaris.L'organisme, dependent de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), indica que les víctimes reben un missatge a través de Whatsapp on se'ls insta a clicar a un enllaç que redirigeix a una pàgina web on se'ls diu que participin en un joc que té com a premi unes sabatilles.Per a poder obtenir el premi, a més, els demana que comparteixin el missatge amb cinc grups o vint contactes de la seva agenda. Un cop fet, se'ls redirigeix a una altra web on apareixen més jocs per aconseguir més premis.Sota el pretext que són regals d'alta gamma, es demana als usuaris que realitzin un pagament simbòlic o per a cobrir despeses d'enviament. En incloure la víctima les seves dades bancàries per a procedir al pagament la web dóna un missatge d'error i els ciberdelinqüents ja han obtingut les dades introduïdes.