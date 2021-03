Estrasburg condemna a Espanya per no investigar les càrregues policials de «rodea el Congreso»

Actualitzada 09/03/2021 a les 13:13

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat aquest dimarts a Espanya per no dur a terme una «investigació profunda i efectiva» dels cops policials que va rebre el 2012 una manifestant de la concentració «Rodea el Congreso», refugiada en un bar del madrileny barri d'Huertas.La sentència conclou que Espanya va vulnerar l'article 3 (Prohibició de la tortura) del Conveni Europeu de Drets Humans en el seu aspecte processal.La fallada dictada obliga a Espanya a indemnitzar a la demandant amb 1.000 euros per danys morals. En concepte de danys materials, l'Audiència Nacional ja l'havia compensat amb 750 euros.La Cort Europea entén que les autoritats espanyoles «han estat incapaces d'identificar i interrogar als policies implicats, i avaluar correctament la proporcionalitat de les seves accions cap a la demandant».Recorda que el jutge de l'Audiència Nacional que va acordar la indemnització va considerar que la demandant «no devia haver sofert aquestes lesions, perquè res fa concloure que va contribuir als actes violents després de la manifestació».Aquesta indemnització, després del rebuig del recurs d'empara pel Tribunal Constitucional, «no va poder reparar la falta d'efectivitat de les investigacions de les autoritats sobre el caràcter desproporcionat de l'ús de la força», diu la fallada.Ghanima Julia López Martínez (nascuda en 1986 i resident a Madrid) va assistir amb dues amigues el 29 de setembre de 2012 a la manifestació «Rodea el Congreso» contra l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat presentats pel Govern.Una vegada finalitzada, va haver-hi episodis de violència entre manifestants i forces antidisturbis, i les tres dones es van refugiar en el bar La Brocense, al carrer Lope de Vega, a 400 metres de la Cambra Baixa.Després de la bolcada de contenidors al carrer per part de persones no identificades, els agents van entrar al bar i «van desallotjar per la força a algunes persones», entre elles la demandant.Tres setmanes després, va presentar una denúncia contra els agents, al costat del comunicat mèdic de lesions per «ferida al cap que va necessitar la col·locació d'una grapa al crani, traumatisme cranial i múltiples contusions».A més, va presentar el nom de tres testimonis, va esmentar un vídeo emès a La Sexta i la matrícula del furgó policial aparcat davant del bar. La Fiscalia va sol·licitar sobreseure el cas per falta de proves.