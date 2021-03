Els símptomes de covid més comuns en les dones

La pèrdua del sentit del gust, el doble en dones que en homes

La pèrdua del sentit del gust duplica la seva incidència en les dones respecte als homes. Així ho determina una investigació realitzada per científics i metges d'hospitals universitaris de La Princesa de Madrid i de Guadalajara.



Determinen que hi ha diferències de gènere en el diagnòstic, com l'esmentada pèrdua del gust, que es produeix amb molta més freqüència en homes que en dones.Altres de les conseqüències d'aquesta investigació passen perquè les dones pateixen un major trastorn de l'olfacte que en homes. El mal de cap també apareix més freqüentment en dones que no pas en homes, sobretot es produeix en cas de dones joves.