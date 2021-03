El Corte Inglés exclou als majors de 50 anys en el seu reajustament de plantilla

La reducció de personal afectarà les botigues Bricor, Hipercor, Sfera i també centres logístics, d'oficines i outlet

Actualitzada 09/03/2021 a les 09:33

La direcció d'El Corte Inglés ha lliurat aquest dilluns la memòria explicativa -elaborada per Deloitte- a la representació sindical en la que exclou als majors de 50 anys del procés voluntari de reducció de plantilla i reorganització de l'empresa, que afectarà un màxim de 3.500 treballadors.



Els representants de Fasga, Fetico, UGT i CCOO han informat conjuntament i després de la reunió mixta (presencial i telemàtica) que la companyia de grans magatzems els ha traslladat que el pla no és de rejoveniment ni de desvinculació.Per tant, afegeixen els sindicats, al no tractar-se de jubilacions anticipades El Corte Inglés «vol garantir que els col·lectius a protegir han de ser aquells que tenen més difícil la seva integració en el mercat laboral».També queden exclosos del pla els treballadors eventuals i aquells amb contractes de relleu.La reducció de plantilla afectarà els centres comercials, entre els quals s'inclouen el Corte Inglés, Bricor, Hipercor, Sfera i també centres logístics, d'oficines i outlet.El pla només per als empleats amb contractes indefinits suposa una retallada de gairebé el 5% de la plantilla afectada, uns 63.000 treballadors, encara que la companyia compta amb un total de 88.268 empleats a Espanya.La memòria explicativa elaborada per Deloitte, que justifica les causes organitzatives per a l'adopció de les mesures, «és molt extensa» i serà enviada als gabinets jurídics i econòmics de cada força sindical perquè aquests elaborin un contrainforme, ha comentat a EFE un dels representants sindicals present en aquesta primera reunió.Referent a si la reorganització que planteja l'empresa, la major de la seva història, comportarà el tancament de botigues, centres, oficines o centres logístics, la mateixa font ha assenyalat que se sabrà «en els pròxims dies» després d'una anàlisi exhaustiva de la documentació.Una altra de les qüestions encara per determinar és la confecció d'un calendari per a les següents reunions de la taula negociadora, dins d'un termini màxim de 30 dies i la pròxima cita dels quals serà aquest divendres.Els sindicats han apuntat que el pla que escometrà El Corte Inglés «és d'enorme calat i importància» per a l'empresa i els seus treballadors.Per aquest motiu, afegeixen, la comissió negociadora «realitzarà comunicats conjunts clars i concisos amb l'objectiu d'informar i que, en tot moment, les persones treballadores coneguin de primera mà si estaran o no afectades per aquesta mesura i en quines condicions».Encara que la companyia no ha comunicat encara els seus resultats de 2020, aquest podria ser el seu primer exercici amb pèrdues, per l'impacte dels tancaments i restriccions decretats a conseqüència de la pandèmia de la covid-19.