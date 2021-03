Detenen al 'youtuber' Borja Escalona per agredir a una dona amb una màquina d'afaltar

Borja Escalona, un youtuber sevillà, ha saltat a la fama recentment per un polèmic vídeo que va gravar i que ha acabat provocant la seva detenció. Va ser enregistrat a la Puerta del Sol de Madrid, on assetjava a un jove amb una maquineta d'afaitar i, en llançar-li l'objecte, finalment va ferir a una dona en la cara, segons han informat fonts policials.Aquest youtuber ja compta amb antecedents per delictes diversos, com contra la seguretat viària, i des de les xarxes s'han llançat dures crítiques contra ell pel seu comportament durant el vídeo i per pujar-lo posteriorment al seu canal, d'on va ser esborrat finalment.El succés va tenir lloc dijous passat a les 15.30 hores en la cèntrica Puerta del Sol, quan Escalona realitzava un enregistrament per a les seves xarxes socials. Com es pot comprovar en els vídeos que s'han publicat, Escalona amenaça als vianants amb una maquineta d'afaitar. No obstant això, una d'aquestes persones li va llençar la maquineta al terra, provocant que es trenqués.Posteriorment, després d'insistir-li diversos minuts que havia de pagar l'objecte, Escalona va sortir corrent darrere de l'home que li havia llançat l'aparell i li va llançar la maquineta, que va acabar impactant en la cara d'una dona que passejava per allí.Dos agents de Policia Nacional fora de servei van veure l'agressió i van ser els primers a ajudar a la dona. La víctima va ser atesa per membres del Samur-Protecció Civil i trasllada amb una possible fractura de nas a l'Hospital Gregorio Marañón.