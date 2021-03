Nova conseqüència de la covid: ereccions de fins a quatre hores en majors de 60 anys

Els científics conclouen que, possiblement, és a causa de coàguls formats pel virus

La ciència ha començat a investigar una altra de les possibles conseqüències del coronavirus: ereccions de fins a quatre hores. Publicacions mèdiques han reportat almenys dos casos de pacients majors de 60 anys que han sofert priapismo (ereccions sense estímul sexual) mentre estaven a'UCI sent atesos de la malaltia. Un d'ells es va recuperar, mentre que l'altre va morir dies després.Els dos casos han estat analitzats per articles en l'American Journal of Emergency Medicine. Un d'ells es va produir l'estiu passat a Miami. Un home de 69 anys amb problemes d'obesitat va arribar a la Unitat de Vigilància intensiva en condició greu per coronavirus.Els metges el van sedar i el van col·locar boca avall, una tècnica per a ajudar al fet que l'aire flueixi millor pels pulmons. Després de 12 hores en aquesta posició, els infermers li van donar la volta boca amunt i llavors van notar que tenia una erecció.Van aplicar al penis un paquet de gel per a tractar de baixar-la, però no va donar resultat. Després de tres hores d'erecció, finalment van decidir extreure la sang del membre amb una agulla. El penis va cedir i el pacient no va tornar a tenir episodis de priapisme. No obstant això, dies després va morir a causa del coronavirus.L'altre cas registrat es va produir també l'estiu passat, però a la ciutat francesa de Versalles, segons reporta Forbes. Un home de 62 anys va arribar a Vigilància intensiva amb forts símptomes de coronavirus i molt greu. També va ser sedat i connectat a un respirador, i en el exmen físic van trobar que tenia una erecció.Igual que en l'altre cas, en veure que el penis no cedia després de quatre hores, van aplicar gel sense èxit, i finalment van decidir extreure sang amb una agulla, en la qual també van trobar coàguls. El penis del pacient va tornar al seu estat normal i, dies després, va aconseguir tirar endavant i superar la malaltia.En totes dues publicacions, els científics conclouen que possiblement els coàguls formats a causa del coronavirus (una seqüela provada de la malaltia) van impedir que la sang sortís dels conductes cavernosos del penis, impulsant l'erecció.Els metges admeten que encara no hi ha suficient evidència per a identificar al priapisme com una conseqüència directa de la malaltia, però han fet un anomenat per a estudiar a fons futurs casos.