Autoritats sanitàries posen en dubte la vacuna russa

L'EMA assegura que la seva aprovació a la Unió Europea «no és previsible»

Actualitzada 09/03/2021 a les 17:55

La directora de l'Agència Austríaca per a la Seguretat i la Salut Alimentària (AGES) i alta funcionària de la EMA, Christa Wirthumer-Hoche, considera «difícil» l'avaluació de la vacuna russa Sputnik V a causa de problemes amb les dades i la comunicació amb els productors.En una roda de premsa a Viena al costat d'altres responsables austríacs de Sanitat, Christa Wirthumer-Hoche, qui és també directora de la junta directiva de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), va estimar que l'aprovació de la Sputnik V a la Unió Europea (UE) «no és previsible» de moment.«La presentació de les dades i la comunicació és molt difícil», va dir aquesta experta, que ja ha deslligat crítiques de Rússia per desaconsellar diumenge passat, en un debat de la televisió pública austríaca ORF, que els socis de la UE permetin l'ús de vacunes sense la llum verda de l'EMA.«Desaconsello fermament l'aprovació d'una autorització d'emergència nacional» per a vacunes no aprovades per les autoritats comunitàries, va dir llavors.Fer aquest pas, com l'han fet ja Hongria i planegen fer Eslovàquia i la República Txeca mitjançant una autorització nacional d'emergència, seria «comparable a jugar amb una ruleta russa», va advertir.Els comentaris de Wirthumer-Hoche sobre la vacuna russa són «com a mínim inapropiats», va afirmar avui el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.«Exigim una disculpa pública de Christa Wirthumer-Hoche pels seus comentaris negatius sobre els països de la UE que han autoritzat directament la Sputnik V», van assenyalar per part seva, en un tuit, els desenvolupadors del fàrmac, el Centre Gamaleya i el Fons Rus d'Inversions Directes (FIDR).Per a ells, els comentaris de la representant de l'EMA «generen importants preguntes sobre possibles interferències polítiques en la revisió actual en marxa sobre la vacuna russa».«Aquests comentaris són inapropiats i soscaven la credibilitat de la EMA i el seu procés de revisió. Les vacunes i la EMA haurien d'estar per damunt i més enllà de la política», van afirmar.El diumenge, Wirthumer-Hoche va aclarir que estaven arribant a la EMA «paquets de dades», i que si aquests finalment demostren el nivell exigit de seguretat i eficàcia, la Sputnik V «també s'aprovarà a l'UE».Avui va admetre que ara «hi ha almenys una empresa bàltica» que representa a Rússia en el procediment d'aprovació.No obstant això, va tornar a insistir en la necessitat de garantir que es compleixi amb els mateixos estàndards científics que les altres vacunes contra la covid autoritzades en el territori de l'UE.L'EMA va iniciar el passat dia 4 una avaluació a temps real de la Sputnik V, que ja està autoritzada en una trentena de països, sense que Brussel·les tingui encara contracte de compra amb els desenvolupadors russos.