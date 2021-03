La formació votarà en contra del posicionament del PSOE, el seu soci de govern a Espanya

Actualitzada 08/03/2021 a les 17:07

Els diputats d'Unidas Podemos en el Parlament Europeu han anunciat avui que votaran en contra de l'aixecament de la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en la votació que se celebrarà en el ple de l'Eurocambra aquesta tarda i el resultat de la qual s'anunciarà oficialment demà dimarts al matí.«L'aixecament de la immunitat només té com a conseqüència la possibilitat que es torni a sol·licitar la seva extradició als tribunals belgues. La Justícia belga ja ha determinat en diverses ocasions que el Tribunal Suprem espanyol no té competència per a sol·licitar-la i que, per tant, el procediment judicial ha estat formalment irregular», ha dit Unidas Podemos en un comunicat.El vot contrari l'aixecament de la immunitat dels cinc diputats d'Unides Podemos suposarà que els dos partits del Govern de coalició d'Espanya votaran en sentits diferents sobre el suplicatori sol·licitat per la justícia espanyola per als diputats de JxCat.En el comunicat, la delegació d'Unidas Podemos manté que «el conflicte polític a Catalunya ha de resoldre's per vies polítiques i mitjançant el diàleg» i subratlla que «judicialitzar» aquest cas «fa més difícil la seva solució».Els eurodiputats han afirmat a més que «els diputats de la dreta espanyola no han respectat la confidencialitat i les garanties que un procés d'aquestes característiques ha de tenir», coincidint així amb una de les tesis que han defensat Puigdemont, Comín i Ponsatí durant el procés del suplicatori per a advocar perquè es rebutgi.«Si volem ser escrupoloses amb l'Estat de Dret, dins i fora de les nostres fronteres, hauríem de començar per respectar els procediments que garanteixen la imparcialitat i la independència de les institucions», ha insistit UP.La delegació d'Unidas Podemos al Parlament Europeu està composta per dues diputades de Podemos (Eugenia Rodríguez Palop i Idoia Villanueva), dues de Izquierda Unida (Sira Rego i Manu Pineda) i un de Catalunya en Comú (Ernest Urtasun).