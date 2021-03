Un tribunal obliga a un home pagar 6.400 euros a la seva exparella per les tasques domèstiques que va fer durant el matrimoni

Es tracta d'un cas històric a la Xina, el primer després de l'entrada en vigor del nou codi civil

07/03/2021 a les 13:44

Un tribunal de Pequín (la Xina) ha ordenat a un home a pagar a la seva exparella 50.000 iuans (uns 6.400 euros) en compensació per les tasques domèstiques que va fer durant el matrimoni, en considerar que han estat cinc anys de treball no remunerat.Es tracta d'una sentència històrica en aquest país, ja que la fallada s'ha pres d'acord amb el nou codi civil xinès, que va entrar en vigor enguany. Segons la nova llei, un cònjuge té dret a sol·licitar una compensació en un divorci si té més responsabilitat en la criança dels fills, la cura de parents ancians i l'ajuda a les seves parelles en el treball.En aquest cas, Wang exigia una compensació econòmica al seu espòs, de cognom Chen, després que ell sol·licités el divorci en un tribunal de districte a Pequín el passat octubre, informa la ràdio estatal xinesa i recull la CNN.Wang va argumentar que Chen «a penes es preocupava o participava en cap mena de tasques domèstiques» i tampoc havia assumit responsabilitats en la cura del seu fill.Finalment, el tribunal de districte de Fangshan, a Pequín, va fallar el febrer passat a favor de la dona i va ordenar al seu exmarit pagar la seva pensió alimentària mensual de 2.000 iuans (258 euros), així com el pagament únic de 50.000 iuans per les tasques domèstiques que ella havia fet.El cas ha provocat un acalorat debat en les xarxes socials xineses, on molts usuaris han assenyalat que aquesta quantitat per cinc anys de treball era molt poc. «S'està subestimant el treball d'un mestressa de casa a temps complet. A Pequín, contractar una mainadera per un any costa més de 50.000 iuans», ha assenyalat un usuari en declaracions que recull la BBC.