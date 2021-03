Simón alerta que s'espera un descens «molt, molt lent» dels contagis

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha reiterat que la corba descendent no és igual a totes les autonomiesies

Actualitzada 08/03/2021 a les 20:07

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat aplicar amb «zel» les mesures de protecció personal en les zones on s'està afavorint l'increment d'activitats econòmiques i socials, ja que encara hi ha risc alt de contagis.En roda de premsa aquest dilluns, Simón ha assenyalat que el Ministeri espera un descens «molt, molt lent» dels contagis i ha considerat que és «poc probable» que les autonomies tinguin increments importants d'incidència, encara que sí que s'esperen «petites ondulacions en els descensos».En aquest sentit, ha reiterat que cal aplicar de manera «estricta» les cures personals, d'higiene, distància i mascareta, ja que, encara que la situació està ara més controlada, «encara estem amb el risc de que pugui tornar a incrementar-se».Simón ha reiterat que la corba descendent va a un ritme molt lent i que no és igual a totes les autonomies, ja que a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla encara tenen una incidència superior als 400 contagis per cada 100.000 habitants.Pel que fa a les capacitat de les ucis, ha recordat que una de cada quatre llits estan ocupats per pacients amb coronavirus, encara que en algunes comunitats la mitjana de pressió s'ha reduït i «es van tancant llits que s'havien obert».