Moren dues persones a Birmània per trets de la policia durant una protesta

Es mantenen les mobilitzacions contra la junta militar que ha protagonitzat un cop d'estat al país

08/03/2021 a les 09:37

Dues persones van morir aquest dilluns per trets de la Policia durant una protesta a la ciutat birmana de Myitkyina mentre vàries van resultar ferides de gravetat en una nova jornada de mobilitzacions contra la junta militar.Un dels morts va rebre un tret al cap i l'altre en el coll després que la Policia carregués contra els manifestants, va informar a Efe un testimoni mentre la premsa local parla de més ferits, almenys un d'ells en estat crític.La feroç repressió contra les manifestants que protesten pel cop d'estat a Birmània de l'1 de febrer ha causat més de 50 morts, tots ells assassinats per les forces militars i policials.Birmània viu avui una nova jornada de protestes en les principals ciutats del país mentre els sindicats han convocat una vaga general en contra de la junta militar que manté tancats la majoria de bancs, centres comercials, fàbriques i altres comerços.La Policia va tornar a reprimir amb violència les protesta i a Mandalay, la segona ciutat del país, almenys sis persones van ser ferides durant una manifestació per trets de les forces de seguretat.Una dona de 22 anys i un menor de 15 es troben estat crític, va informar el portal Myanmar Now.La jornada de protestes d'avui arriba després d'una nit en la qual les forces de seguretat van efectuar batudes amb detencions arbitràries i pallisses a ciutadans en diverses ciutats mentre que a Yangon, l'antiga capital, els soldats van ocupar per la força mitja dotzena d'hospitals.Els treballadors sanitaris van ser el sector que va iniciar amb vagues el moviment de desobediència civil que reclama als militars el retorn a la democràcia, que respectin els resultats de les eleccions de novembre i l'alliberament dels polítics electes, entre ells la deposada líder Aung San Suu Kyi.Des del cop d'estat de l'1 de febrer, els militars han detingut a almenys 1.790 persones, incloses 318 ja alliberades segons xifres de l'Associació d'Assistència a Presos Polítics (AAPP).