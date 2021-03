Serret i Lluís Puig exerciran la seva tasca com a diputats des de Bèlgica

08/03/2021 a les 13:06

L'exconsellera d'Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret (ERC) deixarà el seu càrrec al capdavant de la delegació de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea per a assumir el seu escó al Parlament català, que va aconseguir en les eleccions del passat 14 de febrer.La delegació de Catalunya davant la Unió Europea va confirmar en un comunicat que el seu actual director general d'Assumptes Globals, Miquel Royo, i el delegat adjunt davant la Unió Europea, Ignasi Subirà, es posaran al capdavant de l'oficina fins que es nomeni un successor.La intenció de la fins ara delegada de la Generalitat a Brussel·les és exercir el seu càrrec de diputada des de la capital belga.També JxCat preveu que el seu diputat electe i exconseller de Cultura Lluís Puig prengui l'acta com a parlamentari després de les eleccions catalanes, malgrat seguir a Bèlgica, després que el Tribunal d'Apel·lació belga rebutgés el gener passat el seu lliurament a Espanya.Serret, fugida a Bèlgica de la Justícia espanyola després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, va ser la número dos en la llista d'ERC per la circumscripció de Lleida en substitució de Bernat Solé, l'actual conseller d'Acció Exterior, inhabilitat per facilitar el 1-O quan era alcalde del seu municipi, Agramunt.Serret va ser nomenada delegada de la Generalitat a Brussel·les el 26 de juny de 2018, quan Ernest Maragall era conseller d'Acció Exterior i després d'haver estat consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.