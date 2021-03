Meghan Markle acusa de racisme a la família reial i diu que va pensar en suïcidar-se

Actualitzada 08/03/2021 a les 08:49

La duquessa de Sussex, Meghan Markle, ha assegurat que uns certs membres de la família reial britànica van expressar dubtes sobre el color de pell que tindria el seu primer fill amb el príncep Enric, ha revelat que durant aquest embaràs va tenir pensaments suïcides i ha afirmat que la Casa Reial es va negar a ajudar-la.En una explosiva entrevista emesa aquest diumenge als Estats Units, els ducs de Sussex van relatar la seva experiència abans d'apartar-se de la monarquia britànica, i Enrique va lamentar la deterioració de la seva relació tant amb el seu germà, el príncep Guillem, com amb el seu pare, Carles d'Anglaterra, de qui va dir que l'ha «decebut».Les revelacions més xocants van córrer de compte de Meghan, qui va protagonitzar en solitari la primera meitat de l'entrevista amb la presentadora Oprah Winfrey, que va durar dues hores i es va emetre en horari de màxima audiència en la cadena CBS.«En els mesos en què jo estava embarassada, va haver-hi (...) preocupacions i converses sobre el fosca que podria ser la seva pell quan naixés», va assegurar Meghan.La duquessa va precisar que aquests presumptes comentaris racistes es van pronunciar en «converses que la família va tenir» amb Enrique, però es va negar a identificar qui els van articular, en afirmar que «això seria molt nociu per a ells».Quan es va incorporar més tard a l'entrevista, el príncep Enrique va confirmar que la conversa va girar entorn de «quin aspecte tindrien els fills» que tingués amb Meghan, que és mestissa i amb arrels afroamericanes, però es va negar a donar més detalls sobre aquest tema. «És una conversa de la qual mai parlaré», va afirmar Enrique, qui va agregar que va ser «xocant».Meghan, que està embarassada del seu segon bebè i va anunciar durant l'entrevista que es tracta d'una nena que naixerà aquest estiu, va assegurar que quan esperava al 2019 el naixement del seu primer fill, Archie, es va assabentar que la Casa Reial «no volia que fos un príncep» ni que «rebés seguretat».Va afegir que es va sentir aclaparada per la idea que el seu fill «no estigués segur, i que al primer membre de color d'aquesta família no se li donés un títol de la mateixa forma que se'ls donaria a altres néts».La duquessa de Sussex va lamentar que pugui haver-hi aquest tipus de racisme a la família reial, perquè «la Commonwealth és una part enorme de la monarquia i el 60 o 70% són gent de color», i va afegir que sap «l'important que ha estat per a ells veure algú en aquesta posició que té un aspecte similar al seu».Meghan també va revelar que la seva salut mental va empitjorar notablement durant el seu primer embaràs, i que va arribar un punt en el que va haver de parlar de debò amb Enrique perquè tenia pensaments suïcides «molt clars, reals i constants, que feien por». «Simplement, ja no volia estar viva», va subratllar.Va afirmar que va acudir a «una de les persones de major rang en la institució» de la Casa Reial i li «va suplicar que l'ajudés» a millorar la seva salut mental, però li van respondre «que no, que no podien fer res» per ella.«Mai van fer res, així que vam haver de trobar una solució», va agregar Meghan, en aparent referència a la decisió de tots dos d'apartar-se de la monarquia i començar una nova vida fora del Regne Unit.La duquessa de Sussex va recalcar que, encara que en aquest moment no va poder sentir-se «més sola», ha recuperat la seva salut mental i ara sent que «val la pena viure».A més, es va pronunciar sobre el rumor que, abans de les seves noces amb Enrique, ella va fer plorar a la seva cunyada Catalina, duquessa de Cambridge i dona del príncep Guillem, en assegurar que això mai va ocórrer i que, de fet, «va anar a l'inrevés».«La narrativa que jo vaig fer plorar a Catalina va ser el començament de l'assassinat del meu 'personatge' (als ulls de la societat britànica)», va dir Meghan, qui va lamentar que la Casa Reial mai desmentís aquest rumor, com sí que feia amb els que afectaven a «qualsevol altre» dels seus membres.La duquessa va al·legar que va ser Catalina qui estava «molesta pel tema dels vestits de les dames d'honor» del seu enllaç, i va afegir: «Em va fer plorar i va ferir els meus sentiments».No obstant això, va agregar que Catalina «després es va disculpar» i li va enviar flors, i va assegurar que ella la considera «una bona persona», per la qual cosa va confiar que comprenia que calia «corregir» la impressió que Meghan la va tractar malament.Quan es va incorporar a l'entrevista, el príncep Enric va negar un altre rumor, el que no li van comunicar a la reina Isabel la seva decisió d'apartar-se de la monarquia.«Jo mai ocultaria una cosa així a la meva àvia, tinc massa respecte per ella», va indicar, i va afegir que tenen una bona relació amb la reina i parlen amb ella per Zoom.En canvi, Enrique va revelar que el seu pare, el príncep Carles, va deixar de «respondre-li al telèfon» després que prengués la decisió de començar una nova vida.«Em sento realment decebut, perquè ell ha passat per una cosa similar. Hi ha hagut molt dolor», va assenyalar Enrique, qui va confiar a poder «reparar la relació» amb el seu pare.Sobre el seu germà Guillermo, el segon en la línia de successió al tron, va dir que la relació entre tots dos consisteix ara a donar-se «espai», i que encara que l'«estima molt», estan en «camins diferents».«Jo estava atrapat per aquest sistema i no ho sabia (...). El meu pare i el meu germà estan atrapats, no poden anar-se'n, i això m'inspira una compassió enorme», va recalcar el príncep.Va assegurar que, encara que la seva família va donar al principi la «benvinguda» a Meghan, les coses van començar a canviar després de la gira de tots dos per Oceania, en la qual va quedar clara la popularitat de la seva esposa, com va ocórrer amb la visita a Austràlia el 1983 de Diana de Gal·les, la mare d'Enrique.«La meva major preocupació va ser que la història es tornés a repetir», va indicar Enrique, qui va agrair comptar amb Meghan i no haver de passar «sol» pel procés de distanciament de la monarquia, com li va ocórrer a la seva mare.El passat 19 de febrer, Enrique i Meghan van confirmar a la reina que no tornaran a treballar com a membres de la família reial britànica, i la cap d'Estat va decidir retirar-li al seu nét -sisè en la línia de successió al tron britànic- els patrocinis honoraris que ostentava.No obstant això, Enrique va assegurar durant l'entrevista que la família reial li «va tallar» realment els fons «el primer trimestre de 2020», just abans que es mudessin als Estats Units, però va dir que tots dos tenen l'herència que li va deixar la seva mare.