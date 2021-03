Els usuaris reben un correu electrònic on asseguren que han estat guanyadors d'un regal de 199 euros

Actualitzada 08/03/2021 a les 11:57

@lidlespana están enviando correos de estafa con vuestra marca. pic.twitter.com/QwdLbkprdm — - Wellnessrain - (@wellnessrain) March 4, 2021

La cadena de supermercats Lidl ha alertat d'una estafa que corre per Internet que suplanta la seva marca. Es tracta de diversos correus electrònics on asseguren que l'usuari ha estat guanyador d'un premi de 199 euros.Des de la companyia asseguren que el sorteig és fals, ja que tots els concursos es fan a través de la seva pàgina oficial. Per aquest motiu recomanen no obrir els correus electrònics i denunciar-los.