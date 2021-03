La vacunació de la gent gran farà caure la mortalitat un 60% a Espanya al maig

Segons els càlculs del grup d'investigació de Biología Computacional i Sistemes Complexos de la UPC

Actualitzada 08/03/2021 a les 12:44

La reducció de la mortalitat a Espanya serà d'almenys el 60% a principis de maig gràcies a la vacunació, especialment de la població de majors de 80 anys, que representen dos de cada tres defuncions per covid, segons els càlculs del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC).En l'últim informe que va enviar divendres passat a la Comissió Europea amb l'anàlisi de la situació epidèmica en tots els països d'Europa, el BIOCOMSC analitza els efectes de la vacunació contra la covid19 per edats, amb perfil d'hospitalitzacions i morts d'Espanya.L'informe assegura que el número i ritme d'entrada de vacunes permet «clarament» protegir la població de més de 80 anys abans de finals d'abril, amb el que es reduirà la mortalitat almenys un 60% a principis de maig.L'anàlisi considera que si la vacunació aconsegueix també un bon percentatge de persones d'entre 70 i 80 anys, la caiguda de la mortalitat ascendiria al 80%, i fins i tot assenyala que encara que l'eficiència de les vacunes fos menor de l'esperat, amb una vacunació parcial de la franja entre 70 i 80 anys comportaria el mateix tipus de reducció d'entre el 50 i 60%.L'informe assegura, no obstant això, que el ritme de millora serà més lent en la pressió hospitalària pel perfil de pacients que entren en les UCI, dels quals només un 5% són majors de 80 anys, i afirma que «per a veure efectes importants en les UCI, és necessari vacunar a la població d'entre 60 i 80 anys».Així, els especialistes del BIOCOMS vaticinen que els efectes beneficiosos importants derivats de la vacunació en les UCI trigaran més a veure's i dependran molt del ritme de vacunació que s'aconsegueixi al llarg dels mesos d'abril i maig.Els investigadors del BIOCOMSC asseguren en el seu informe que la perspectiva en hospitalitzacions és millor i que per a arribar a reduccions del 50% en l'ús hospitalari, al maig es necessitaria que la vacunació arribi com a mínim a tota la població major de 70 anys, que són aproximadament uns 7 milions d'espanyols, amb el que serien necessàries 14 milions de dosis, o menys si la vacuna de Janssen arriba a l'abril amb monodosi.«Hi ha incertesa sobre si aquest nivell de vacunació s'aconseguirà a l'abril. Insistim que aquests escenaris són pessimistes sense comptar un augment en el ritme de producció de vacunes, ni noves vacunes ni reduccions en transmissió», puntualitzen els investigadors del BIOCOMSC.L'informe recorda que a Espanya hi ha aproximadament 3 milions de persones majors de 80 anys, cosa que significa que es necessiten 6 milions de dosis per a cobrir completament aquesta subpoblació, i considera que «al ritme actual de lliurament, és molt probable que això succeeixi abans de finals d'abril» perquè ja s'han injectat al voltant de 4,5 milions de dosis a cohorts més joves i majors.Per això, els investigadors auguren que la reducció relativa de la mortalitat en relació amb un escenari sense vacunació rondarà el 60% almenys si la vacuna funciona com s'espera.També apunten que «el nombre de vacunes distribuïdes a final d'abril a Espanya probablement serà major, per la qual cosa aquest 60% de reducció serà un bon punt de referència».L'objectiu declarat del Ministeri de Sanitat era lliurar un total de 20 milions de dosis per a finals de la primavera i el número de dosis necessàries per a cobrir a tota la població major de 70 anys a Espanya és aproximadament de 14 milions, un objectiu que l'informe considera «factible, i fins i tot si només s'aconsegueix una cobertura parcial d'aquest grup de població, els efectes es notaran».Així, l'informe especifica que «si Espanya gestionés la distribució d'aquests 14 milions de dosis en la població de major edat, l'esperada reducció relativa de morts seria del 80%, sempre en comparació amb un escenari sense vacunació».