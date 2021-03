Impulsen un sistema d'alerta de distància interpersonal

Un led verd s'encén quan la distància és superior a dos metres i es torna a vermell en distàncies inferiors

Actualitzada 08/03/2021 a les 19:08

El Palau de Fires i Congressos de Màlaga (Fycma) i l'empresa de components electrònics Premo impulsen una prova pilot amb dispositius de distanciament interpersonal en els esdeveniments presencials, que es posarà a la disposició dels professionals a mitjans d'abril al fòrum europeu Transfereix de Ciència, Tecnologia i Innovació.El projecte EPI-*DWS (Equip de Protecció Individual-Distance Warning System) té com a objectiu és servir com a mesura de seguretat anticoronavirus marcant la distància interpersonal establerta per a la protecció individual.El principi de funcionament del sistema és simple i gradual: un led verd s'encén quan la distància és superior a dos metres i es torna a vermell en distàncies inferiors.Així, el vermell passa a intermitent a una distància inferior a un metre i mig i una alerta sonora s'activa quan les persones es troben a un metre o menys de distncia.El Palau de Fires ha destacat aquest dilluns en un comunicat que el sistema no comparteix informació d'identificació personal ni genera seguiment de la ubicació dels usuaris.La col·laboració per a realitzar la prova pilot s'ha segellat amb la signatura d'un conveni entre la regidora de Turisme i Promoció de Màlaga, Rosa Sánchez, i el conseller delegat de Premo, Ezequiel Navarro.Així, l'empresa tecnològica presentarà en primícia als esdeveniments professionals que organitza el Palau de Fires de Màlaga el projecte EPI-*DWS.Navarro ha indicat que «l'altíssima fiabilitat i precisió» d'aquest dispositiu «prevé el contacte de risc en alertar als individus abans que s'acostin massa», un «recordatori» que «ajuda» a mantenir la distància social.Per part seva, Sánchez ha assenyalat que aquest projecte pilot es posarà en marxa en el fòrum Transfereix que tindrà lloc el 14 i el 15 d'abril i ha afegit que el sistema d'alerta se suma a altres mesures implementades per a dotar les instal·lacions d'una major seguretat gràcies al desenvolupament tecnològic de Premo.Aquest sistema d'alerta ha estat testat en Dekra sota la directiva de Compatibilitat Electromagnètica (per al marcatge CE) i és el resultat avançat d'un projecte de recerca i desenvolupament finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb fons Feder.