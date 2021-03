Un físic afirma que el Big bang va poder «fabricar» dos futurs diferents

Segons el físic Julian Barbour el temps podria avançar en dues direccions diferents

Actualitzada 07/03/2021 a les 20:40

La formació de l'univers és una teoria mundialment coneguda: una gran explosió (Big bang) ocorreguda fa uns 13.800 milions d'anys va donar forma a la matèria -que després es va convertir en estrelles, planetes...-, l'espai i el temps, tres elements que continuen en expansió. No obstant això, el físic Julian Barbour, professor retirat de la Universitat d'Oxford, ha plantejat una nova teoria alternativa a la concepció clàssica del Big bang.En una entrevista en la BBC, el veterà científic explica la seva idea: es tracta d'un univers de dues cares, en el qual el temps avança en dues direccions diferents.Segons Barbour, després del Big bang, el temps no va començar a córrer en una sola direcció, sinó que també va poder fer-ho en el sentit oposat. Per a això, aporta una altra manera de veure la segona llei de la termodinàmica, que estableix que un sistema evoluciona sempre cap a un estat més caòtic, però no a l'inrevés.Per al físic, aquesta llei, establerta durant la Revolució Industrial, té errors, d'aquí ve que calgui pensar fora del normal, apunta. Barbour ho exposa amb un exemple en el qual s'introdueix una galleda de gel en una caixa.L'entropia, que demana el desordre d'un sistema, augmenta a mesura que la galleda de gel es fon i l'aigua es vessa per la caixa fins a, finalment, evaporar-se.Barbour apunta que aquestes partícules d'aigua podrien continuar viatjant i unint-se a altres per a formar estructures més complexes que creixerien en totes les direccions de l'espai, i, segons el científic, també del temps.Aquesta teoria, portada al pla de l'univers, sosté que la fletxa del temps no avança cap a l'entropia total, sinó que Barbour vaticina un univers cada vegada més complex i estructurat que creix sense fronteres.Així mateix, el físic indica que la seva concepció del temps implica aprofitar la vida. «Carpe diem», ha assegurat. «No importa quin sigui el destí de l'univers a nivell còsmic, la veritat és que ara com ara cada ésser humà viu amb una certesa indiscutible», ha advertit.