Suïssa aprova prohibir el burka i ocultar la cara en públic

Els ciutadans ho van aprovar en un referèndum amb el 52% dels vots

Actualitzada 07/03/2021 a les 18:12

Els suïssos van aprovar avui en referèndum, encara que per un mínim marge, una llei que prohibeix que les dones utilitzin en qualsevol lloc públic el vel integral o el burca, elements de la vestimenta tradicional islàmica.La iniciativa presentada al poble va ser denominada «Sí a la prohibició d'amagar el rostre» i ha tirat endavant amb un 52% de vots.El seu objectiu declarat era promoure la igualtat, la llibertat i, en particular, la seguretat, ja que els proponents afirmaven que evitaria que dones siguin obligades a ocultar el seu rostre o que uns altres ho facin amb un propòsit criminal o terrorista.El seu principal promotor va ser el partit UDC, el més conservador de l'espectre polític suís, però la nova norma també va rebre el suport d'altres partits de dreta.Entre els seus oponents no sols figuraven partits polítics, sinó moviments socials com reconeguts col·lectius feministes, que jutjaven que aquesta prohibició era «racista i sexista».També el Govern i el Parlament suïssos estaven contra aquesta prohibició per considerar que es tracta d'un fenomen marginal a Suïssa, que podria tenir efectes negatius en el turisme i, finalment, no ajudaria realment a les dones afectades.Suïssa rep cada any una clientela turística procedent de països àrabs i d'alt poder adquisitiu.«Cap dona pot acceptar caminar pel carrer amb una tela sobre el rostre que li impedeix respirar, mostrar-se com a persona i com a dona, i dir-ho en veu alta no és ni sexista ni racista», va declarar avui en conèixer-se el resultat del referèndum la parlamentària Jaqueline de Quattro, en declaracions a la ràdio-televisió pública suïssa RTS.La llei aprovada en aquest referèndum també s'aplicarà als participants en manifestacions i marxes, que no podran ocultar-se el rostre, la qual cosa a vegades ocorre quan grupuscles violents actuen de manera violenta i realitzen destrosses als carrers.