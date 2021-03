RTVE obre un expedient informatiu pels comentaris sexistes durant la catifa vermella dels Goya per Facebook Live

La televisió estatal fa una condemna «sense pal·liatius» del contingut d'uns comentaris «denigrants» per a les dones

Actualitzada 07/03/2021 a les 17:44

RTVE ha condemnat els comentaris sexistes que es van emetre aquest dissabte durant la retransmissió per Facebook Live de la catifa vermella prèvia dels Premis Goya. La televisió pública estatal ha obert un expedient informatiu i ha identificat el punt exacte des del qual es van produir els «desafortunats comentaris», emesos a través del so ambient de la càmera 8, situada a l'exterior de l'hotel. «No hi ha excusa possible per al que va passar. Radiotelevisió Espanyola demana disculpes a les actrius i condemna sense pal·liatius el contingut d'aquests comentaris denigrants per a les dones i tan allunyats del sentir majoritari de la plantilla de l'empresa i, lamentablement, encara presents a la nostra societat», asseguren en un comunicat.