Què passa si t'infectes amb dues variants del coronavirus alhora?

Científics del Brasil han confirmat dos casos d'infecció simultàniament amb dues variants diferents

Actualitzada 07/03/2021 a les 12:05

Científics brasilers han reportat recentment els casos de dos pacients que es van infectar simultàniament amb dues variants diferents del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19. Quines conseqüències té que passi això?Maitreyi Shivkumar, professora de Biologia Molecular en la Universitat De Montfort, al Regne Unit, ha explicat en un article en The Conversation què passa en aquests casos.Segons Shivkumar, en el cas brasiler «aquesta coinfecció va semblar no tenir cap efecte sobre la gravetat de la malaltia dels pacients i tots dos es van recuperar sense necessitat de ser hospitalitzats».A pesar que aquest és un dels pocs casos d'aquest tipus registrats amb SARS-CoV-2, encara no publicats en una revista científica, Shivkumar ha subratllat com els científics «han observat infeccions amb múltiples ceps d'altres virus respiratoris, com la grip. Això ha generat dubtes sobre com aquests virus poden interactuar en una persona infectada i què podria significar per a generar noves variants», exposa.«Els virus són mestres de l'evolució, muten constantment i creen noves variants amb cada cicle de replicació. Les pressions selectives en l'hoste, com la nostra resposta immune, també impulsen aquestes adaptacions», indica Shivkumar.Encara que la majoria d'aquestes mutacions «no tindran un efecte significatiu sobre el virus», sosté l'experta, hi ha algunes que aconsegueixen augmentar la seva capacitat per a replicar-se o evadir el sistema immunològic, d'aquí ve que siguin «motiu de preocupació i han de ser monitorades de prop», agrega.Respecte a les causes de la detecció de múltiples variants en una persona contagiada amb el coronavirus SARS-CoV-2, Shivkumar contempla dos escenaris: «Podria ser el resultat de la coinfecció per les diferents variants, o bé la generació de mutacions en el pacient després de la infecció inicial».En el cas de l'estudi brasiler, prossegueix aquesta experta, les variants identificades «corresponien a diferents llinatges que havien estat prèviament detectats en la població, la qual cosa implica coinfecció per les dues variants».En aquest sentit, Shivkumar ha mostrat la seva preocupació perquè aquestes coinfeccions facin que el coronavirus adquireixi noves mutacions de forma més ràpida i fins i tot puguin arribar al procés de recombinació: «Quan dos virus infecten la mateixa cèl·lula, poden intercanviar gran part dels seus genomes entre si i crear seqüències completament noves», explica aquesta experta en biologia molecular.La recombinació en els coronavirus, que contenen només una cadena d'ARN en cada partícula de virus, només pot ocórrer entre cadenes d'ARN derivades d'un o més virus en la mateixa cèl·lula. Shivkumar ha recordat que existeix «evidència de recombinació tant en el laboratori com en un pacient infectat amb SARS-CoV-2, la qual cosa suggereix que això podria impulsar la generació de noves variants».No obstant això, la professora ha assenyalat que «això requereix que els dos virus infectin la mateixa cèl·lula», ha aclarit. «Fins i tot si una persona està infectada amb diverses variants, si es repliquen en diferents parts del cos, no interactuaran entre si», ha afegit.Aquest fet es va observar en pacients, ha recordat Shivkumar, en els quals es van trobar diferents cuasiespecies de coronavirus en les vies respiratòries superiors i inferiors, «la qual cosa suggereix que els virus en aquests llocs no es barrejaven directament entre si».Per aquest motiu, «l'evidència fins ara no suggereix que la infecció amb més d'una variant condueixi a una malaltia més greu. I encara que és possible, s'han informat molt pocs casos de coinfecció», ha resolt.