Polèmica per l'escassa multa a un ciclista que va apartar d'un cop de genoll a una nena de 5 anys

Els fets van ocórrer a Bèlgica, on un jutge ha imposat una multa de només 1 euro al ciclista

Actualitzada 07/03/2021 a les 13:23

Un ciclista belga va ser condemnat a pagar una multa d'1 euro després d'haver estat denunciat per donar un cop de genoll a una nena de 5 anys d'edat que estava pel seu camí a Bèlgica.Els fets van ocórrer el passat dia de Nadal, i van ser gravats pel pare de la nena, que va denunciar els fets en xarxes socials, on es va despertar una ona d'animadversió contra el ciclista.Ara, segons recull el Daily Mail, el tribunal ha considerat que el ciclista era culpable de donar-li deliberadament un cop de genoll a la nena, però ja havia sofert prou a través de les crítiques en les xarxes socials, la qual cosa va portar al jutge a emetre una sentència indulgent.El pare de la nena, Patrick Mpasa va afirmar que va enxampar al ciclista tan aviat com va ocórrer l'incident, però aquest no va mostrar remordiment. Mpasa després va publicar el vídeo amb l'esperança d'identificar al ciclista i ho va aconseguir.El ciclista va declarar davant el jutge: «Quan passava prop de la nena, vaig sentir que la meva roda posterior es lliscava. Per a evitar una caiguda, vaig recuperar l'equilibri amb un moviment de genoll. Vaig sentir que vaig colpejar a la nena, però no em vaig adonar immediatament que havia caigut».No obstant això, el fiscal va argumentar: «Estava molest per la presència de gent en el camí que li feia desviar-se tot el temps. Li va donar a la nena un cop de genoll per pura molèstia, perquè era un obstacle que s'interposava en el seu camí per enèsima vegada».El divendres, el jutge va emetre la sentència lleu, al·legant que el ciclista no tenia intenció de danyar a la nena i havia sofert suficient a través de les xarxes socials. El tribunal també va prendre en consideració el temps que el ciclista va estar sota custòdia en el moment de l'arrest.Informes anteriors afirmaven que el sospitós enfrontava fins a un any de presó. En canvi, haurà de pagar a la família de la nena un euro simbòlic en compensació.Pots veure el vídeo aquí