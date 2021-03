Per què no hauries de donar-li pilotes de tennis al teu gos

Són una joguina habitual, però poden perjudicar la salut de la nostra mascota

És un de les joguines més habituals per a gossos: la pilota. A causa de la seva accessibilitat i el seu color, que sol destacar sobre qualsevol fons, les de tennis són molt habituals entre els amos de cans. Però cura, perquè poden perjudicar la salut de la nostra mascota.Tal com recull Gizmodo, el principal risc de la pilota de tennis és que no és prou resistent a les mossegades del teu gos, per la qual cosa hi ha la possibilitat que es trenquin i s'empassi parts de la pilota.Fins i tot la pelussa que la recobreix pot provocar problemes, com una oclusió intestinal. A més, les pilotes contenen substàncies químiques que poden ser perjudicials per al teu gos si les ingereix.Per a les seves dents, a més, és també dolent. Mastegar aquestes pilotes de tennis pot suposar també l'abrasió de l'esmalt de les dents del gos, al que cal sumar el risc d'asfíxia si s'empassen la pilota.«És probable que una pilota de tennis contingui traces de plom juntament amb un munt d'altres materials tòxics», diu a més l'associació Animal Dental Care, citada per Gizmodo.Així les coses, quin pot ser l'alternativa? Gizmodo recull els consells de Preventive Vet, segons els quals les joguines dels gossos han de cedir una mica, ja que si són massa durs poden danyar la dentadura dels gossos, però tampoc massa tous com perquè es trenquin, perquè suposen risc d'asfíxia (per això els peluixos estan desaconsellats).A més, cal vigilar el recobriment, perquè poden afectar l'estómac del gos, i també la grandària: si són massa petits poden fer que el gos s'ennuegui, mentre que si són massa grans poden quedar-se encaixats en les gargamelles de l'animal.