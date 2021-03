Nieto sobre els comentaris sexistes durant la catifa vermella dels Goya: «El 8-M té més sentit que mai»

Precisament, els comentaris sexistes es referien a algunes de les dones que participaven en la catifa vermella com és el cas de la mateixa Marta Nieto, o també Nathy Peluso, a qui unes veus sense determinar van propiciar tota mena d'insults i qualificatius sobre el seu aspecte físic.Nieto ha considerat que aquest tipus de comentaris, «que ens comparen en funció dels vostres gustos ridículs», haurien de ser una cosa que generi «vergonya» a l'hora de ser verbalitzada. Així, ha recordat que els cossos de les dones són per elles. «Com vestim, com els lluïm o com en gaudim, no és assumpte vostre», ha reblat.Per això, també ha lamentat que encara queda molt de «camí per recórrer» i que aquest episodi l'emmarca en un «afartament». En aquest sentit ha expressat el seu «amor» a unes companyes «meravelloses» i «inspiradores».Paral·lelament, a través de la mateixa xarxa social, Nieto ha qualificat els premis Goya com un exemple de «professionalitat, passió i amor» per al cinema. En aquest sentit, ha recordat que «desenes de persones» han treballat durant setmanes perquè es poguessin celebrar «sense riscos». «Són uns premis que honoren el cinema i la seva indústria», ha subratllat.