Irene Montero: «La força del feminisme no es mesurarà en quantes dones aconseguim sortir al carrer aquest 8-M»

La ministra d'Igualtat del govern espanyol, Irene Montero, ha participat aquest diumenge en un acte feminista organitzat pels comuns i Unides Podem on ha deixat clar que «s'equivocarà qui pretengui mesurar la força del moviment feminista en funció de si les places i els carrers estan plens». «La nostra força no es mesurarà en quantes dones aconseguim sortir al carrer el 8-M», ha puntualitzat. També ha denunciat «l'operació política de les dretes de situar a la diana les dones i el moviment feminista» i ha dit que una de les majors exponents ha estat Díaz Ayuso.De la seva banda, Ada Colau s'ha referit a les «contradiccions» que genera l'entrada a les institucions, i com «poden ser útils per transformar la realitat que no ens agrada».