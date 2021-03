Intercepten un dron que sobrevolava el Congrés i altres edificis estratègics

Van localitzar al pilot a la Plaça de Cristina quan estava aterrant l'aeronau

Actualitzada 07/03/2021 a les 19:24

Agents de la Policia Nacional han interceptat un dron que sobrevolava el Congrés dels Diputats i altres edificis estratègics i han sancionat al seu pilot per incomplir la normativa de seguretat aeroportuària i navegació.Segons explica la Policia, els fets es van produir a les 17.00 hores d'aquest dissabte quan el sistema d'alerta de detecció de drons en els Centres de Comandament.Control 091 va alertar del vol d'un aparell sobre infraestructures estratègiques, com la Cambra Baixa, el Ministeri de Sanitat i el Museu del Prado.Fins al lloc es van desplaçar agents dels Grups d'Atenció al Ciutadà que després d'elaborar un dispositiu de cerca, van localitzar al pilot en la Plaça de Cristina quan estava aterrant l'aeronau.Després d'intervenir el dron, els agents van proposar per a sanció al pilot per sobrevolar l'aparell en zona restringida, mancar de documentació i autorització, així com mancar tant l'aeronau com el comandament de control les plaques identificatives.