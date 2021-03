'Fata morgana': el fenomen que fa que els vaixells «flotin a l'aire»

La setmana passada s'han fet albiraments d'aquest succés al Regne Unit

La setmana passada, nombroses persones van notificar en zones costaneres del Regne Unit haver presenciat un estrany fenomen: albiraven vaixells que semblaven surar sobre la línia de l'horitzó. Màgia? Al·lucinacions? La resposta a aquests albiraments està en la ciència.El fenomen, conegut com a 'fata morgana' (fada Morgana, en llatí), crea un miratge que es produeix quan el sol escalfa l'atmosfera sobre la terra o la mar, la qual cosa crea un gradient de temperatures.Una capa d'aire calent s'assenteixi sobre una capa d'aire fred i així, quan la llum impacta en una zona situada entre dues capes de l'atmosfera que tenen diferents temperatures com a resultat es produeixen diferents densitats, la llum es 'doblega' i es trasllada en un angle diferent.El nostre cervell assumeix que la llum viatja en línia recta, per la qual cosa quan aquesta es 'doblega', pensem que l'objecte en el qual ens fixem està on estaria si la trajectòria de la llum fos recta.Tal com recull el Daily Mail, els albiraments s'han produït en zones tan dispars com en les costes d'Escòcia, al nord, o Cornualles, en l'extrem sud-oest de Gran Bretanya.Aquest rotatiu relata el cas de David Morris, que va veure un cas mentre feia una passejada per Gillan, prop de Falmouth, en Devon. Va declarar que es va quedar «sorprès i molt desconcertat» pel fenomen que va fer que semblés com si un vaixell surés en el cel sobre l'aigua.I el divendres en Banff, Aberdeenshire (Escòcia), Colin McCallum va veure un altre vaixell que semblava estar volant i es va detenir per a obtenir un vídeo de la inusual vista, abans d'investigar què va causar la il·lusió.Un portaveu de l'oficina meteorològica del Regne Unit va explicar al Daily Mail que «les imatges semblen mostrar evidència d'un fenomen anomenat 'fata morgana'. Si bé els albiraments de miratges superiors sovint es veuen a l'Àrtic, són poc comuns al Regne Unit.