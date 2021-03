Ets capaç de veure el vehicle Perseverance en aquesta imatge de la superfície de Mart?

El rover de la NASA té l'objectiu de trobar restes de vida al planeta

Missió en 2022

El passat 18 de febrer, el rover Perseverance de la NASA va aterrar en el cràter Jezero en la superfície de Mart. Aquest projecte pretén, entre altres objectius, aportar llum sobre si el planeta vermell va acollir vida, i el seu treball està aixecant una gran expectació en el món científic.Els moviments del Perseverance estan sent monitorats de diverses maneres. Una d'elles és a través dels 'ulls' del Trace Gas Orbiter (TGO), que forma part del programa ESA-Roscosmos ExoMars.Fa uns dies, el TGO va veure a Perseverance en el cràter Jezero i va captar imatges que mostren el rover i altres elements del seu vehicle d'aterratge en la zona, revela Science Alert.Des de 2016, el TGO ha orbitat Mart i ha recopilat dades vitals sobre la composició de la seva atmosfera. En concret, TGO ha estat buscant rastres de metà atmosfèric i altres gasos que podrien ser el resultat d'activitat geològica o biològica. Aquests esforços són part d'un esforç major per a determinar si va existir vida en Mart fa milers de milions d'anys.A més, el orbitador ha realitzat altres operacions científiques importants, com transmetre dades de missions robòtiques en la superfície i adquirir imatges de l'espai.El 23 de febrer, el TGO va aprofitar la seva òrbita per a prendre fotografies amb el seu sistema d'imatges de superfície en color i estèreo (CaSSIS) que mostrava el rover Perseverance, així com el seu paracaigudes, escut tèrmic i elements de l'etapa de descens, dins del cràter Jezero.El orbitador continuarà brindant suport de retransmissió de dades entre la Terra i Mart per a futures missions a la superfície, particularment la pròxima missió ExoMars. Coneguda com ExoMars 2022, aquesta missió es llançarà des del cosmódromo de Baikonur el 20 de setembre de 2022 i arribarà al Planeta Rojo el 10 de juny de 2023. Consistirà en la plataforma de superfície russa Kazachok i el rover Rosalind Franklin.Mentrestant, Traci Gas Orbiter continuarà orbitant Mart i durà a terme les seves pròpies operacions científiques, centrant-se en l'anàlisi de l'atmosfera de Mart i la cerca de gasos que assenyalin el camí cap a la vida passada (o present). Recentment, el orbitador va detectar rastres de gas clorur d'hidrogen que sortien de l'atmosfera del planeta, la qual cosa indica que aquesta sal existeix en la superfície que el va posar en òrbita.En la Terra, aquest procés s'ha observat amb sals de clorur de sodi, on l'aigua salada s'evapora dels nostres oceans i és empesa a l'atmosfera superior per forts vents. El TGO també ha monitorat el vapor d'aigua que surt de l'atmosfera marciana i s'escapa a l'espai.Junts, aquestes troballes han proporcionat noves pistes sobre el lloc al qual es va escapar l'abundant aigua superficial de Mart fa milers de milions d'anys.