El TSJM prohibeix les manifestacions del 8-M a Madrid per motius de «salut pública»

El tribunal desestima els recursos dels convocants que demanaven anul·lar la decisió de la delegació del govern espanyol

Actualitzada 07/03/2021 a les 10:23

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha prohibit la celebració de les manifestacions del 8-M, així com del dia previ, a Madrid per motius de «salut pública». D'aquesta manera, es desestimen els recursos d'algunes de les associacions i sindicats convocants, que havien denunciat que es tractava d'una limitació del dret de reunió i que havien assegurat complir amb totes les mesures de seguretat derivades de la pandèmia del coronavirus. Demanaven, doncs, que s'anul·lés la decisió de la delegació del govern espanyol a Madrid, recolzada també per la fiscalia.