El Brasil encén les alarmes: les variants més perilloses del coronavirus avancen pel país

El país sud-americà fa front a la pitjor fase de la pandèmia registrant més de 1.600 morts diaris

Actualitzada 07/03/2021 a les 18:40

Les noves variants guanyen terreny

Llargues files per a una vacuna que escasseja

Les noves variants del coronavirus considerades més transmissibles i perilloses continuen el seu avanç imparable pel Brasil i ja són predominants en almenys un quart del país, que fa front a la pitjor fase de la pandèmia en registrar una mitjana de més de 1.600 morts diaris.Contenidors frigorífics per a emmagatzemar cossos, ambulàncies transformades en improvisades habitacions d'hospital, trasllat de pacients a milers de quilòmetres de distància... Els senyals d'un imminent col·lapse sanitari són cada vegada més visibles al Brasil.En els últims dies, el número de morts associats a la Covid-19 no ha baixat de 1.600. Aquest divendres van ser 1.800. El dimecres es van perdre 1.910 vides, rècord absolut al país, segons el Ministeri de Salut.També l'OMS ha posat el focus en aquest país en qualificar divendres passat la situació com «molt greu» i ha demanat que no es relaxin les mesures de contenció.Segons l'OMS, el país presenta un major nivell de contagi per la variant P.1, que té major capacitat de transmissió i que estaria produint reinfeccions en les zones de Manaos i Amazones, que han experimentat «brots intensos» recentment. «Amb la proporció dels casos actuals, podem dir que són reinfeccions probablement degudes a la disminució de la immunitat en el temps o al fet que aquesta variant no respon a la immunitat natural, la qual cosa ens adverteix que hem de ser molt acurats amb les vacunes i assegurar-nos que funcionin també contra aquesta mutació», ha assenyalat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan.El cansament d'una part de la societat al cap d'un any de restriccions, el negacionismo del president Jair Bolsonaro i la falta de mesures a nivell nacional, converteixen a més al Brasil en un enorme «graner» per a l'aparició de noves variants, segons han assenyalat diversos experts.«El Brasil s'està transformant en el major laboratori a cel abiertode coronavirus, poden sorgir un gran numero de mutacions» i arran d'això, «variants més infeccions i letals», ha alertat el prestigiós científic brasiler Miguel Nicolelis, professor catedràtic de la Universitat Duke dels Estats Units, en declaracions a l'agència Efe.Des de l'inici de la crisi sanitària, el Brasil acumula més de 264.000 morts i 10,9 milions de casos, encara que s'estima que el nombre real d'infeccions és fins a dues o tres vegades major.Quina és la conseqüència d'això? Tres quartes parts del Brasil està amb més del 80% dels seus llits de teràpia intensiva ocupades. Aquest dissabte es va batre el rècord d'hospitalitzats de Covid, amb 18.785 persones ingressades a tot el país.Darrere d'aquest 'tsunami' de contagis que creix sense parar des de novembre hi ha diversos factors, però el que més inquieta als científics és la circulació sense fre de variants del SARS-CoV-2 amb mutacions associades a un major poder d'infecció.En almenys set dels 27 estats brasilers ja són majoria els casos detectats amb les anomenades «variants de preocupació». Són Amazones, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina i Paraná, segons la Fundació Oswaldo Cruz (Fiocruz), centre de recerca mèdica referència a Llatinoamèrica.En tots ells, els hospitals estan al límit, especialment en els tres últims, que conformen la regió sud del país. I sembla ser a penes el principi. «L'efecte de les variants començarà a sentir-se ara», ha alertat Nicolelis.La Fiocruz ha identificat en més de la meitat dels contagis d'aquests estats la mutació que comparteixen les variants del Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil.La brasilera, coneguda com a P.1 i originària d'Amazones, ja és present en gairebé tot el territori nacional.«La pel·lícula es repeteix. Amazones va ser el primer, però els altres estan anant darrere. No em sorprendria ni una mica que la P.1 fos la principal responsable del que està passant en el sud», ha afirmat, per la seva part Felipe Naveca, viròleg de l'Institut Leônidas & María Deane (Fiocruz Amazònia).D'altra banda, cada vegada són més els indicis que apunten al fet que la variant brasilera és capaç d'evadir els anticossos generats per una persona que va superar la Covid prèviament.Sobre aquest problema també s'ha referit Margareth Dalcolmo, pneumòloga de Fiocruz, que ha assenyalat en declaracions a la CNN que que la situació al Brasil «ha aconseguit el seu pitjor moment» degut a la transmissió de les noves variants, P.1 i P.2.«La major part de les transmissions són causades per les noves variants, més transmissibles, i el que estem veient és una taxa d'ocupació dels llits hospitalaris molt alta», ha assenyalat Dalcolmo.A més de la «pressió immensa sobre el sistema de salut» que preocupa els experts, la pneumòloga ha apuntat un detall sobre la mena de pacients que estan ingressant als hospitals: «Hi ha un nombre molt major de persones per sota dels 50 anys, és a dir, que la malaltia s'ha rejovenit».Mentrestant, la campanya de vacunació avança lentament, enmig d'una gran desesperació social. A penes ha rebut la primera dosi un 3,5% de la població.En l'àrea metropolitana de Rio de Janeiro, l'Alcaldía de Duque de Caxias va decidir cridar a les persones amb més de 60 anys, a pesar que només té dosis disponibles per a un 7% d'ells.El va anunciar va provocar aglomeracions i files quilomètriques de vehicles en aquesta localitat, que va començar a rebre centenars de persones de localitats adjacents desitjoses de ser vacunades.Enmig d'aquesta escassetat, el Ministeri de Salut va informar el divendres que negocia amb Moderna per a la compra de 13 milions de dosis de la vacuna de la signatura estatunidenca.En paral·lel, cada vegada són més els Governs regionals i municipals que han optat per endurir les mesures sanitàries per a contenir el virus. A partir del divendres ha entrat en vigor un toc de queda nocturn a la ciutat de Rio de Janeiro.Fortalesa, capital de Ceará (nord-est), va estrenar també el divendres el tancament de tots els negocis de la ciutat, excepte els essencials. La mateixa mesura ha començat a regir des d'aquest dissabte i per dues setmanes en tot l'estat de Sao Paulo.