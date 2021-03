Díaz admet que els ERTE no són suficients i anuncia que treballen en ajudes directes

La ministra de Treball demana «una mica d'esperança per poder superar els mesos que queden»

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha admès que els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTE) «no són suficient» per a superar la crisi del coronavirus pel que el Govern central ja treballa en el desenvolupament d'ajudes directes.En una entrevista en RNE Galícia, ha dit que «no arriba només amb els ERTE» encara que «són una eina fonamental» perquè «ara mateix necessitem més».Díaz ha llançat un missatge d'ànim a empresaris i treballadors als quals ha dit que l'Executiu estatal desenvoluparà ajudes directes «per a pegar una última empenta i ser capaces de transitar aquests mesos duríssims».Per això, els ha demanat que tinguin «una mica d'esperança» per a poder superar aquests mesos que queden, que espera que siguin «pocs».Pel que respecta a les manifestacions previstes per a aquest dilluns amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, 8M, ha instat a fer cas al Ministeri de Sanitat i «posar la salut pública per sobre de tot».Així, ha animat a manifestar-se «de manera diferent» sempre «complint amb les normes de salut pública» i demostrar «responsabilitat» enfront d'altres col·lectius i persones que no compleixen. «En això també som feministes i fem les coses de manera diferent», ha afirmat.Díaz ha mostrat preocupació per la situació que viu la seva comarca natal de Ferrolterra, amb el tancament de diverses empreses, que creu que «no és acceptable» i ha lamentat que aquesta zona sigui probablement, juntament amb Cadis, un dels llocs d'Espanya que pitjor l'està passant en aquest sentit, per la qual cosa comprèn la manifestació prevista per al 10 de març.Al seu judici és «incomprensible» que una empresa com Siemens Gamesa, que construeix pales per a parcs eòlics, marxi d'As Somozas (la Corunya) donat el potencial que l'energia eòlica té a Galícia i espera que el Govern i la Xunta puguin «dissenyar escenaris de la mà del pla de recuperació per a desenvolupar aquest teixit empresarial que és clau».També ha considerat que «el futur de Galícia no es diu PP», malgrat els dotze anys consecutius que porta governant aquest partit per majoria absoluta i s'ha mostrat confiada que la comunitat tindrà «més aviat que tard» un projecte diferent.