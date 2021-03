Descobreixen un nou significat ocult en el quadre de la Mona Lisa

La Mona Lisa, també coneguda com La Gioconda, és sense cap dubte l'obra pictòrica més famosa de la història de l'art. Pintada per Leonardo da Vinci entre 1503 i 1506 (encara que se sap que el geni renaixentista va treballar en ella fins a 1517), és cada dia fotografiada per milers de turistes en el parisenc Museu del Louvre.Gran part del seu encant resideix en els nombrosos enigmes que l'envolten. Encara que es dóna per segur que representa a Lisa Gherardini, esposa del comerciant de sedes florentí Francesco del Giocondo, la identitat, el gest o la simbologia del retrat més famós de la història continuen encuriosint d'historiadors de l'art i amants de la pintura en general.El passat 12 de febrer, la BBC va publicar un reportatge signat pel crític d'art estadunidense Kelly Grovier, en el qual llança llum nova sobre l'obra, apuntant a un detall ocult que pot dotar al quadre d'un significat fins ara defugit.«Quants de nosaltres hem notat alguna vegada conscientment l'objecte del quadre que està més prop de nosaltres que qualsevol altre: la cadira en la qual se senti la misteriosa dona?», es pregunta Grovier.«No importa que sigui l'única cosa que la model de Leonardo agarra amb la seva mà (literalment tots els dits de la seva mà la toquen o assenyalen), la cadira segurament ha de ser l'aspecte que més passa desapercebut d'una pintura que ha estat sobreobservada», escriu el crític. «Amagada a simple vista, també pot ser la fletxa que ens assenyala el camí cap als significats més profunds de l'obra», revela.«En girar la seva mirada lleugerament cap a l'esquerra per a trobar-se amb la nostra, la Mona Lisa no està asseguda en qualsevol banc o tamboret vell, sinó en la coneguda popularment com a cadira pozzetto», diu Grovier.«Amb el significat de 'pou petit', el pozzetto introdueix un subtil simbolisme en la narració que és tan revelador com inesperat», prossegueix. «De sobte, les aigües que veiem serpentejant amb un moviment laberíntic darrere de la Mona Lisa (ja sigui que pertanyin a un paisatge real, com la vall del riu italià Arno, com creïn alguns historiadors, o enterament imaginàries, com sostenen uns altres) ja no estan distants i desconnectats de la model, sinó que són un recurs essencial que sustenta la seva existència. Literalment flueixen cap a ella», revela Grovier.«En situar a la Mona Lisa dins d'un 'pou petit', Da Vinci la transforma en una dimensió sempre fluctuant de l'univers físic que ocupa», afegeix aquest historiador de l'art. «La Mona Lisa no està asseguda enfront d'un paisatge. Ella és el paisatge», agrega.«Igual que amb tots els símbols visuals empleats per Leonardo, la cadira pozzetto és multivalente i serveix més que simplement per a vincular a la Mona Lisa amb la coneguda fascinació de l'artista per les forces hidrològiques que donen forma a la Terra», continua Grovier.«La subtil insinuació d'un 'pouet' en la pintura com el canal a través del qual la Mona Lisa emergeix a la consciència reposiciona la pintura per complet en el discurs cultural», explica l'historiador. «Aquest ja no és un retrat simplement secular, sinó una cosa espiritualment més complexa», afegeix.Grovier recorda que existeixen nombroses representacions en la història de l'art de dones i pous. «Però potser el paral·lel més pertinent entre la Mona Lisa de Da Vinci i els precursors pictòrics és un que es pot dibuixar amb les moltes representacions d'un episodi bíblic en el qual Jesús es troba en un pou mantenint una conversa críptica amb una dona de Samaria», reflexiona Grovier.«En col·locar al seu model metafòricament dins del pou, Da Vinci confon la tradició i suggereix, en canvi, una fusió dels regnes materials i espirituals, una difuminació de l'aquí i del més enllà, en un pla compartit de creació eterna. En l'apassionant narrativa de Da Vinci, la Mona Lisa és ella mateixa una miraculosa ona de 'aigua viva', serenament contenta en ser conscient de la seva pròpia i intensa infinitud», conclou.